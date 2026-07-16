Salernitana, Celli e Manzi ad un passo

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è pronta a rinforzare gli ormeggi. Il direttore sportivo granata Daniele Faggiano sta per ratificare gli ingaggi di due difensori centrali, il classe 2000 Claudio Manzi, di proprietà dell’Avellino, ed il classe 1994 Alessandro Celli (nella foto), svincolato dopo l’esperienza al Catania. Due colpi necessari per integrare un organico difensivo ridotto all’osso dopo le partenze di Golemic e Cabianca ma anche per rinforzare un reparto che, nella passata stagione, si è rivelato il punto debole della Salernitana. Proprio per questo, nonostante i probabili ingaggi di Manzi e Celli, non è tramontata la pista che porta ad un altro centrale, quel Marco Capuano inseguito da un anno e che, stavolta, si spera di tesserare. Tra le parti c’è ancora distanza ma Faggiano è pronto a rilanciare. Il ds sta cercando anche un altro attaccante che possa rimpiazzare Molina ed un dodicesimo da affiancare a Galeotti. Intanto però c’è da fare i conti con i primi giorni di ritiro che potrebbero confermare o sovvertire i giudizi maturati al termine del passato campionato. Varone e Gyabuaa stanno provando a convincere mister Cosmi a puntare ancora su di loro e proprio per questo, dopo l’arrivo di Djibril, Faggiano ha frenato la sua ricerca di un altro centrocampista. Lo stesso Achik, corteggiato da tanti clubs ed in particolare dallo Spezia, potrebbe rimanere magari prolungando il suo contratto con la Salernitana in scadenza tra 12 mesi.