Salernitana, calma apparente

di Marco De Martino

SALERNO – Mentre sembra essere tornato il sereno in seno al gruppo, dopo il chiarimento avvenuto lunedì scorso alla ripresa della preparazione, tra il direttore sportivo Daniele Faggiano, l’allenatore Giuseppe Raffaele e la squadra, la tifoseria granata resta sul piede di guerra. Ieri mattina, giorno di Carnevale, calciatori, staff e dirigenti sono stati accolti da uno striscione, dal tono ironico, esposto dagli ultras della curva sud Siberiano e che recitava: “Tanti auguri pagliacci’ con tanto di palloncini decorativi. Un altro segnale della netta spaccatura esistente tra la Salernitana e la propria tifoseria, scottata non solo dai risultati al di sotto delle aspettative ma soprattutto dall’atteggiamento assunto dentro e fuori dal campo dai protagonisti granata. A questo punto toccherà a loro dare risposte sul campo a cominciare dal delicatissimo match in programma domenica prossima, in un Arechi che si preannuncia desolatamente vuoto, contro il Monopoli. Ieri mattina gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno aperto la seduta con un lavoro aerobico, seguito da esercitazioni tecniche e partitina finale. Buone notizie giungono dall’infermeria, da cui fuoriescono sia Emmanuel Gyabuaa che Juan Ignacio Molina, i qualisono tornati ad allenarsi regolarmente con i compagni dopo il differenziato di lunedì. Precauzionalmente ancora a parte invece Ismail Achik e Luca Villa che però non dovrebbero avere problemi a rientrare in tempo per domenica. Lavoro differenziato anche per Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese, solo terapie per Giuseppe Carriero. Di questi quattro solo Antonucci ha chance di essere quantomeno convocato per la sfida contro il Monopoli. Oggi gli allenamenti riprenderanno alle 11 al Mary Rosy ed è probabile che l’ex di Cittadella e Bari possa lavorare per la prima volta regolarmente in gruppo.