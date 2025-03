Salernitana. Breda recupera Lochoshvili

di Marco De Martino

SALERNO – Sospiro di sollievo per Roberto Breda che a Bari potrà contare su Luka Lochoshvili. Il difensore georgiano, peraltro appena preselezionato dal commissario tecnico della propria nazionale per gli impegni in programma la prossima settimana, ieri si è regolarmente allenato dopo essere rimasto precauzionalmente a riposo mercoledì scorso nella partitella in famiglia svolta all’Arechi contro la formazione Primavera. L’ex Cremonese sarà dunque il braccetto di sinistra nel terzetto difensivo completato da Ferrari e da Ruggeri. Quest’ultimo sarà chiamato a rimpiazzare Dylan Bronn, fermato per un turno dal giudice sportivo. Non recupera per Bari, invece, Fabrizio Caligara che, unitamente a Pawel Jaroszynski, ieri è stato sottoposto ad un ciclo fisioterapico e sarà dunque indisponibile per la trasferta di domani. Un’assenza, quella dell’ex Sassuolo, che non influirà nelle scelte di Breda che a centrocampo potrebbe confermare in blocco il quintetto delle ultime due uscite formato da Ghiglione e Corazza sugli esterni e da Zuccon, Amatucci e Soriano in mezzo. Occhio però allo scalpitante Girelli che mercoledì è stato provato tra i titolari dal trainer. Per quanto concerne, infine, il reparto offensivo Breda dovrebbe affidarsi ancora alla coppia Verde-Cerri ma anche in questo caso c’è da valutare il possibile inserimento di Raimondo, apparso molto motivato nel test di metà settimana. Intanto ieri mattina, al centro sportivo Mary Rosy il gruppo granata ha lavorato aprendo l’allenamento con una fase di attivazione atletica seguita da un lavoro tecnico-tattico. La rifinitura è fissata per stamattina alle ore 10:30 sempre al Mary Rosy. A seguire, dalle 12:30, mister Breda incontrerà la stampa nella consueta conferenza pre-partita presso la sala stampa dell’Arechi. C’è curiosità attorno alla possibile lista dei convocati: Simy potrebbe nuovamente scalzare Wlodarczyk.