Salernitana. Breda, invertire rotta in trasferta

di Marco De Martino

SALERNO – “Dobbiamo invertire la rotta fuori casa”: un concetto che Roberto Breda sta ripetendo da quando è arrivato. La Salernitana formato trasferta, è timida, pasticciona, inconcludente e, molto spesso, perdente: un rendimento disastroso che sta fortemente condizionando la classifica. Il ruolino di marcia dei granata lontano dall’Arechi è infatti da retrocessione diretta. Sono soltanto 7 finora i punti racimolati nelle dodici partite disputate da Amatucci e compagni fuori casa, frutto di sette sconfitte, quattro pareggi ed una sola lontanissima vittoria datata 5 ottobre 2024 in quel di Palermo. A impressionare negativamente sono anche le reti realizzate e subite in trasferta. Sono solamente 6 i gol siglati dalla Salernitana a fronte dei 16 subiti. Insomma, bisogna osare di più in trasferta, anche più di quanto fatto a Brescia dove la Salernitana è riuscita, sì, a non subire gol (anche grazie all’aiuto di Var e palo…) ma che, ancora una volta, ha creato pochissimo in area avversaria non riuscendo, di conseguenza, a realizzare neppure una marcatura. Ironia della sorte, peggio in trasferta è riuscita a fare soltanto la prossima avversaria della Salernitana, ovvero la Carrarese, ancora ferma a 6 punti dopo il pesante ko subito la scorsa settimana al San Vito Marulla di Cosenza. Gli apuani, però, se dalle trasferte tornano con le ossa rotte, in casa, nel piccolo stadio Dei Marmi, letteralmente si trasformano avendo vinto la metà delle gare finora giocate, sei su dodici, pareggiandone tre e perdendone altrettante. Ben 21 punti conquistati tra le mura amiche che pongono la Carrarese addirittura al quinto posto in B dietro soltanto alle battistrada Sassuolo (31 punti), Pisa (30 punti) e Spezia (28 punti) e ad una sola lunghezza dal Cesena (22 punti). Un ostacolo in più, dunque, per la Salernitana che giocoforza dovrà provare ad invertire il trend negativo in trasferta espugnando proprio uno dei fortini di questa serie B, quello della Carrarese.