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Salernitana, assalto a Caporale
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Salernitana, assalto a Caporale

  • Luglio 28, 2026
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Salernitana, assalto a Caporale

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è pronta a sferrare l’assalto decisivo ad Alessandro Caporale (nella foto a sinistra). Il centrale del Cosenza è da tempo l’obiettivo principale individuato dal direttore sportivo granata Daniele Faggiano per rinforzare l’organico di Serse Cosmi. Il ds ha in mano l’accordo con il calciatore ma non ancora con il club calabrese: questa impasse ha dato la possibilità ad altre società di tentare di soffiare Caporale alla Salernitana. In primis Bari ed Union Brescia, ovvero le due società con la maggiore disponibilità economica ed un blasone tale da provare a tentare il classe 1995. Ieri a pugliesi e lombardi si è aggiunto anche il Lecco: una situazione che, nelle prossime ore, potrebbe spingere la Salernitana a rilanciare per strappare Caporale al Cosenza. Sempre in tema difesa, la società granata è sempre più vicina a Zoia della Vis Pesaro (nella foto a destra) ed allo svincolato Heinz, mentre le alternative sono sempre Manzi dell’Avellino e l’altro svincolato Capuano. Intanto proseguono le interlocuzioni con il Benevento, con cui si potrebbero concretizzare diversi affari. Il primo a cambiare maglia potrebbe essere il centrocampista Talia (nella foto centrale), mentre l’attaccante Tumminello per ora non interessa alla Salernitana che potrebbe virare su un elemento più funzionale al modulo scelto da Cosmi, ovvero l’esterno d’attacco Manconi. Faggiano sta provando anche a sfoltire: ieri Arena è stato richiesto dalla Pro Vercelli.

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