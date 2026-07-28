Morra (Anci Campania), ‘su autonomia differenziata al fianco della Regione’

“C’è bisogno che il Governo centrale e la Regione si assumano le proprie responsabilità e non lascino soli i sindaci”. Lo afferma il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, intervenendo sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali e degli scioglimenti dei consigli comunali, a margine dell’iniziativa “le sfide degli amministratori”, promossa da Anci Campania per accogliere i nuovi sindaci eletti nelle ultime amministrazioni amministrative. Secondo Morra, tra le emergenze che interessano i Comuni vi sono proprio le infiltrazioni camorristiche e le conseguenze che ricadono sulle amministrazioni anche quando la componente politica non è direttamente coinvolta. “In Campania e nel Mezzogiorno abbiamo avuto casi di consigli comunali sciolti poco dopo l’elezione, perché il procedimento era stato avviato in precedenza e riguardava la macchina burocratico-amministrativa, senza che la parte politica fosse interessata”, osserva. Per il presidente di Anci Campania il nodo centrale riguarda il funzionamento dell’apparato amministrativo. “La legge distingue chiaramente tra le funzioni di indirizzo politico e quelle tecnico-amministrative. L’organo politico ha il dovere di vigilanza e controllo, ma occorre intervenire sul piano legislativo affinché i sindaci possano essere maggiormente tutelati”, sottolinea. Morra richiama infine l’attenzione anche sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali. “A Napoli abbiamo voluto presentare il rapporto annuale sugli atti intimidatori agli amministratori locali insieme al presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi, e lo abbiamo ribadito anche alla sottosegretaria Wanda Ferro. È un tema molto caldo che richiede risposte concrete”, conclude. “Sull’autonomia differenziata la nostra posizione è chiara: come Sud dobbiamo tutelare gli interessi delle amministrazioni locali, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanitari”. Lo afferma il presidente di Anci Campania, Francesco Morra Dopo che la Camera ha dato il via libera alle pre-intese con le regioni del Nord, Morra spiega che il tema è stato già affrontato nell’ambito delle attività dell’associazione. “Abbiamo un dipartimento dedicato e, insieme al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, abbiamo affrontato in un incontro le principali problematiche legate all’autonomia differenziata”, dice. “Come Anci Campania saremo al fianco della Regione Campania nella battaglia sulle autonomie locali. È un tema che è al centro dell’agenda politica e sul quale è necessario salvaguardare gli interessi dei territori e dei cittadini”, conclude.