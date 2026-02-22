Salernitana, Arena e Lescano ex in campo

Sono tre gli ex del Monopoli nella rosa granata: si tratta di Giuseppe Carriero (33 match e 4 gol in Puglia nel 2019/20), Facundo Lescano e Matteo Arena. L’attac- cante disputò 7 partite nella seconda parte del torneo 2015/16, mettendo a segno un gol, il primo dei 103 totali in tutte le competizioni della Lega Pro (in campionato è a quota 96). Arena ha trascorso le sue prime tre an- nate da professionista in biancoverde dal 2019 al 2022 (56 gare, 6 gol). – Non è la prima da avversario all’Arechi per Alberto Colombo: da calciatore vi pareggiò 1-1 col Monza (1999/00) e vinse 0-3 con l’Albinoleffe (2003/04) sem- pre in B. – I due vice allenatori sono ex di turno. Massimo D’Urso del Monopoli ha ricoperto lo stesso ruolo a Salerno nello staff di Leonardo Menichini per 3 gare nel finale del torneo 2018/19 (salvezza in B ai playout contro il Ve- nezia). Giacomo Ferrari, vice di Raffaele, a Monopoli fu secondo di Beppe Scienza nel biennio 2018/20 e poi di Pippo Pancaro nel 2022/23, anno in cui guidò anche la prima squadra per 7 gare. – Giacomo Ferrari ha già sostituito una volta lo squali- ficato Raffaele in questa stagione: è accaduto nella tra- sferta di Casarano (2-2) alla settima giornata. – Antonio Donnarumma è tra i 5 giocatori sempre pre- senti nel girone C – tutti portieri – con Boffelli (Cavese), De Lucia (Casertana), Merelli (Crotone) e Vannucchi (Benevento). – Il Monopoli è la squadra del girone C che finora ha ot- tenuto più calci di rigore a favore, ben 8. Ne ha realiz- zati 5, come Cavese e Catania (per entrambe 5 su 6). – Salernitana “distratta” nei primi 15’: ha subito 7 gol (su 29 totali) nelle prime battute di gara. Solo Giugliano e Latina (8 a testa) hanno fatto peggio. – L’ultima apparizione del Monopoli all’Arechi in ordine cronologico è datata 19 agosto 2018: i granata, all’epoca in B, s’imposero 4-1 in amichevole precampionato. – La Salernitana è la squadra che ha conquistato più punti (21) partendo da situazioni di svantaggio (14 volte) in tutti e tre i gironi della Serie C. – Monopoli veterano del girone C di Serie C: negli ultimi 10 anni è il club che ha totalizzato più partite (383) e più punti (535). Seguono Catania (476 punti in 308 gare) e Casertana (434 punti in 309 gare). – Andrea Ferraris spegne 23 candeline nel giorno di Sa- lernitana-Monopoli.
