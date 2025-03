Salernitana, Arechi a porte aperte

di Marco De Martino

SALERNO – Come richiesto non più tardi di una settimana fa dal Centro Coordinamento Salernitana Clubs, la società granata ha deciso di aprire le porte di un allenamento dopo esattamente un anno per consentire ai propri tifosi di stare accanto alla squadra granata nel momento più delicato degli ultimi anni.

PORTE APERTE ALL’ARECHI Ieri pomeriggio la decisione è stata ufficializzata con un comunicato apparso sul sito web ufficiale del club: “La preparazione dei granata -si legge nella nota- riprenderà questo pomeriggio alle 15:00 allo stadio Arechi. La seduta si svolgerà a porte aperte. I cancelli apriranno per tutti a partire dalle 14:30. Nello specifico, l’ingresso al pubblico è previsto esclusivamente nel settore Curva Sud dal varco 21/22. I giornalisti e gli operatori tv potranno invece accedere alla tribuna stampa attraverso il varco 2. Si ricorda -continua la società granata nel comunicato diffuso ieri- ai tifosi granata che anche in occasione dell’ allenamento, così come nelle partite ufficiali, resta valido e va osservato il regolamento d’uso dello stadio Arechi. Non sarà consentito trasmettere immagini della seduta di lavoro in diretta su qualsiasi piattaforma”.

IERI DOPPIA SEDUTA Nel frattempo la Salernitana sta intensificando il lavoro in vista della sfida casalinga contro il Modena in programma sabato prossimo alle 15:00 allo stadio Arechi. Ieri gli uomini guidati da mister Roberto Breda hanno svolto una intensa doppia seduta di lavoro apertasi in mattinata con un lavoro di forza in palestra seguito da lavoro atletico sul campo ed esercitazioni tecniche e proseguita nel pomeriggio, invece, con un focus tecnico-tattico.

IL POSSIBILE UNDICI ANTI MODENA Per quanto concerne la possibile formazione che affronterà il Modena, Roberto Breda sembra orientato a proseguire sulla falsariga intrapresa a Cesena. Quasi certamente sarà infatti confermato in blocco l’undici che ha iniziato il match del Manuzzi, con il trio difensivo a protezione di Christensen formato ancora una volta da Bronn, Ferrari e Lochoshvili. Quest’ultimo dovrà stare attento perchè ieri il Giudice Sportivo l’ha diffidato dopo il cartellino giallo subito a Cesena: al prossimo verrà appiedato per una giornata. A centrocampo scontate le riconferme di Zuccon e Soriano accanto ad Amatucci, così come quella di Corazza sulla corsia mancina. A destra Stojanovic, rimasto in panchina nelle ultime due uscite, potrebbe dare il cambio a Ghiglione, mentre in attacco Daniele Verde sarà ancora il partner di Alberto Cerri.