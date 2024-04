Salernitana a Frosinone già da retrocessa se giovedi Udinese batte Roma

In questa settimana arrivare la matematica per la Salernitana in Serie B.

Questo giovedì, infatti, ci sarà il recupero della gara tra Udinese e Roma, gara sospesa al 71′ sul parziale di 1-1 per il malore accusato dal difensore giallorosso N’Dicka. In caso di successo finale dei bianconeri, con 16 punti di distanza dalla zona salvezza a 5 giornate dal termine, la retrocessione dei granata in cadetteria sarebbe certificata anche dall’aritmetica. In caso contrario, invece, il giorno dopo ai granata servirà per forza una vittoria sul campo del Frosinone per rimandare un destino segnato ormai da tempo.