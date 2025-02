S. Valentino. Pioggia di medaglie

Grande successo per la nazionale italiana di karate, appena rientrata dai Campionati Europei Giovanili 2025, che si sono svolti in Polonia dal 7 al 9 febbraio. Medaglie a go go con 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi che posizionano la nostra nazionale in testa alla classifica generale. Grandi protagonisti di questi Europei sono stati i giovani karateka dello Shirai Club di San Valentino Torio, diretta come sempre con esperienza e professionalità da un grande maestro, Antonio Califano. Tre sono state le medaglie salernitane arrivate, oro per Carmine Apicella e Emanuele Califano e argento per Ludovica Legittimo. Emanuele Califano, campione del mondo U18 in carica, ha confermato di essere il più forte nella categoria dei 61 kg di kumite anche a livello continentale. La finale con il serbo Aleksandar Vuckovic è stata combattuta fino all’ultimo secondo e si è conclusa 2-1 per il nostro campione, figlio del maestro Antonio. Sempre tra gli U18 di kumite, un’altra campionessa del mondo in carica, Ludovica Legittimo, ha dato tutto sé stessa contro la svedese Agnes Nyman, perdendo a testa alta per 2 a 1. Infine, Carmine Apicella, altro sanvalentinese doc, ha conquistato il titolo nella categoria dei 57 kg di kumite U16. Nella sua finale ha superato il bosniaco Daris Dzafo in una gara molto combattuta e vinta dall’azzurro grazie a due splendidi calci alti che gli hanno permesso di concludere sul 6-2! Grande entusiasmo a San Valentino Torio dover gli atleti sono stati accolti come era giusto fare, da trionfatori, anche il sindaco Michele Strianese ha rivolto i suoi complimenti ai campioni e alla scuola Shirai Club: “faccio i miei complimenti a questi fantastici ragazzi e al maestro Califano che li ha formati, sono fiero ed orgoglioso di loro, onore per la nostra città. La Shirai Club si conferma una fucina di talenti”. Sergio Velardo