S. Severino. Precipitano in un burrone salvi

Tragedia sfiorata questo pomeriggio nel Salernitano, in località Ciorani di Mercato San Severino. Un tagliaboschi è precipitato in un burrone, seguito da un’altra persona che ha cercato di aiutare il malcapitato. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Per le operazioni di recupero sono stati impegnati gli elicotteri dei caschi rossi col Drago 67, supportato dalla squadra dei Soccorritori Speleo Alpino Fluviali, e dal soccorso sanitario. L’intervento si è concluso con il primo ferito trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e il secondo recuperato dai Vigili del Fuoco con Drago 67 coadiuvato dal Nucleo SAF e la squadra VVF di Mercato San Severino e affidato al presidio medico presente sul posto.