S. Cipriano. Attilio Naddeo: “I protagonisti della campagna elettorale sono i nostri concittadini”

“Capisco che con l’avvicinarsi delle elezioni, il clima si stia surriscaldando. È quasi inevitabile, soprattutto dopo i veleni che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni. Ma non possiamo permetterci di trasformare questa fase della campagna elettorale in un campo di battaglia fatto di attacchi personali. Quello che abbiamo ereditato da questa amministrazione è proprio questa conflittualità. Come presidente del consiglio uscente, ho cercato di essere una figura garante, neutrale, che guarda al bene di San Cipriano Picentino. Ho sostenuto la tenuta della maggioranza, perché, vista la fragilità della stessa, fosse necessario scongiurare l’ipotesi di un commissario prefettizio. E so di parlare anche a nome di altri che hanno deciso di garantire la chiusura del mandato elettorale per poi sentirsi liberi di fare altre scelte e condividere il nostro progetto. Lo consente la legge, lo consente la democrazia, e lo prevede soprattutto il buon senso. Tuttavia, è importante riflettere sul fatto che gran parte della maggioranza ha abbandonato l’attuale amministrazione durante e alla fine del mandato. Dovremmo e dovreste interrogarvi su questo e provare a dare delle risposte agli elettori di San Cipriano. Sindaca, anziché rifugiarsi nel vittimismo da propaganda elettorale, sarebbe più efficace motivare e argomentare le scelte del suo sindacato ai cittadini. Dovrebbe convincerli che la sua amministrazione ha i requisiti per poter governare ancora la nostra comunità”. Così il candidato sindaco Attilio Naddeo, in campo per la fascia tricolore con Forza Democratica in merito alle polemiche di queste ultime ore. “I veri protagonisti di questa campagna elettorale sono i cittadini di San Cipriano Picentino, non i litigi che, purtroppo, vengono spesso usati per coprire le mancanze e spostare l’attenzione su altri argomenti. Mi auguro che nelle prossime settimane si possa trovare la giusta serenità, affinché ci si possa confrontare sulle proposte per la nostra comunità anziché su litigi inutili e controproducenti”, ha aggiunto ancora il leader di Forza Democratica Attilio Naddeo.