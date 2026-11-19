Un cielo azzurro, nuvole bianche e un mondo marino popolato da delfini, tartarughe, pesci colorati e stelle marine. Un ambiente pensato per regalare un sorriso ai bambini che affrontano la malattia e offrire un po’ di serenità alle loro famiglie. È stata inaugurata ieri mattina, nel reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la nuova stanza destinata ai piccoli pazienti sottoposti a cure oncologiche. Uno spazio completamente ristrutturato, decorato e arredato dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, sezione di Salerno, presieduta da Arturo Iannelli. La stanza, situata al sesto piano dell’ospedale, è stata dotata anche di un divano letto per consentire ai genitori di restare accanto ai propri figli durante il ricovero. L’iniziativa rientra nel progetto «Il sorriso del cuore», avviato nel 2025 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bambini ospedalizzati, attraverso la realizzazione di un ambiente accogliente, riservato e capace di alleviare, almeno in parte, il peso delle cure. «Il taglio del nastro rappresenta il punto d’arrivo di un progetto che ci ha impegnato per molti mesi – ha dichiarato Iannelli –. Un traguardo raggiunto grazie alla generosità dell’amico Andrea Magnano e delle associazioni A.U.S.E.M.A.C. e U.N.U.C.I., sezione di Salerno. E, come sempre, grazie al sostegno di tutti gli amici dell’Associazione che hanno fatto proprio il nostro sogno, aiutandoci a trasformarlo in realtà». Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, la direttrice del reparto di Pediatria, Carla Mauro, il direttore della Radioterapia, Davide Di Gennaro, e il presidente Arturo Iannelli. L’obiettivo non è soltanto rendere più gradevole una stanza d’ospedale, ma contribuire al benessere psicologico dei bambini e dei loro familiari, spesso costretti ad affrontare percorsi terapeutici lunghi e complessi. «Vorremmo, ma non possiamo, spazzare via la malattia dalla vita delle persone, soprattutto dei bambini. Con questa stanza abbiamo voluto dare il nostro contributo per rendere i giorni in ospedale meno faticosi e meno brutti», ha sottolineato l’Associazione. Un gesto concreto di solidarietà che testimonia quanto la collaborazione tra volontariato, cittadini e istituzioni sanitarie possa contribuire a rendere più umano il percorso di cura. Perché, anche tra le mura di un ospedale, un ambiente colorato e accogliente può aiutare i più piccoli a ritrovare, almeno per qualche momento, la leggerezza dell’infanzia.