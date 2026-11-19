Tutto è avvenuto negli ultimi giorni della scorsa settimana. Maria Gabriella Catarozzo sarà candidata sindaco a Battipaglia. E’ il risultato dell’opera di convincimento sella sindaca Cecilia Francese nel corso di un incontro con gli ex consiglieri della sua maggioranza, Catarozzo sarà al centro di una coalizione civica a partire dalla lista Etica del Buongoverno, il gruppo ideato da Cecilia Francese. La ufficializzazione della candidatura avverrà nei prossimi giorni con una conferenza stampa della stessa Maria Gabriella Catarozzo, dottore commercialista. In questa sede la candidata esprimerà i motivi della sua ufficializzazione e una prima bozza di programma. Della ipotesi Catarozzo candidata sindaco se ne parlava da mesi. Ora lei si aggiunge agli altri candidasti a sindaco tra cui Fernando Zara, Renato Santese e Andrea Volpe o Antonio Visconti per il Pd. Nei giorni scorsi lo stesso Volpe e Visconti hanno incontrato il commissario prefettizio del comune ma senza comunicare l’appuntamento con la segretaria della locale sezione Pd Anna Raviele. Ancora aperto il fronte di Forza Italia e del centrodestra alla ricerca di un nome credibile da candidare. La riunione del gruppo Etica per il Buongoverno non è stata tranquilla. Uno dei consiglieri uscenti avrebbe chiesto tre condizioni politiche preliminari: nessuna candidatura in lista per la sindaca uscente Francese, no all’ipotesi Catarozzo e si ad eventuali candidature di persone a nezza strada tra l’area moderata di Forza Italia e il centro destra. Ma alla fine è prevalsa la linea di Cecilia Francese che ha lanciato Gabriella Catarozzo.