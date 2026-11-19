Un addio a Forza Italia dopo anni di militanza, una nuova sfida politica nella Lega e uno sguardo rivolto alle prossime scadenze elettorali. Una scelta ponderata, maturata senza strappi con il centrodestra, ma che inevitabilmente apre interrogativi sugli equilibri politici in Campania. Nell’intervista, il parlamentare ripercorre le ragioni che lo hanno spinto ad abbracciare il progetto di Matteo Salvini e Claudio Durigon, affrontando anche i passaggi più controversi della sua esperienza in Forza Italia: dalla vicenda giudiziaria per la quale è stata chiesta l’archiviazione alle polemiche che hanno accompagnato il congresso regionale.

Un racconto che, tra bilanci e nuove prospettive, lascia emergere anche alcune criticità del percorso politico appena concluso.

Senatore Silvestro, di recente il suo addio a Forza Italia e il passaggio alla Lega. Perché questa scelta?

«Ho comunicato la mia decisione direttamente ad Antonio Tajani, con una lettera in cui lo ringrazio per gli anni vissuti insieme in Forza Italia. È una scelta ponderata, maturata dopo una riflessione seria sul mio percorso politico e sul modo migliore di servire il territorio. Mi ha convinto il progetto di Matteo Salvini e del sottosegretario e amico Claudio Durigon, per la determinazione e la concretezza con cui la Lega affronta i temi che contano per il Paese e per il Mezzogiorno. Non c’è alcuna rottura con il centrodestra: siamo nella stessa maggioranza e continueremo a lavorare insieme, da alleati leali, a sostegno del Governo».

Il suo passaggio è stato accolto con entusiasmo dai vertici del partito. Cosa si aspetta?

«Ringrazio i vertici della Lega per l’accoglienza, che ho molto apprezzato. Mi aspetto di lavorare con spirito di squadra e senza personalismi, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in Parlamento e sul territorio. Il mio obiettivo è contribuire a rafforzare la Lega in Campania e in provincia di Napoli, aprendo il partito a competenze ed energie nuove. Voglio dare un apporto concreto al lavoro della maggioranza di Governo, perché alla fine contano i risultati».

Saranno mesi intensi in attesa delle Politiche. Quali saranno le sue priorità?

«Le priorità sono due: il lavoro istituzionale e la presenza sul territorio. Continuerò a lavorare in Senato come fatto fino ad oggi, coniugando le esigenze degli enti locali e dei cittadini. Sul piano politico serve una squadra ampia e rinnovata, in vista delle elezioni comunali a Napoli, ormai vicine, e poi delle Politiche. Sarò presente sui territori ascoltando amministratori e comunità, perché i risultati si costruiscono con il lavoro quotidiano».

Sulla sua vicenda personale, per la quale è stata chiesta l’archiviazione, si è parlato molto di un possibile complotto. Lei si è fatto un’idea di chi potesse avere interesse a colpirla? In particolare, chi avrebbe commissionato e finanziato le pagine a pagamento contro di lei durante la fase preparatoria del congresso regionale?

«Sulla vicenda giudiziaria ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura, e la richiesta di archiviazione conferma la correttezza del mio operato. Non mi spetta indicare responsabili né fare processi alle intenzioni. Quanto alle pagine a pagamento, gli attacchi sono arrivati subito dopo l’ultima tornata delle elezioni comunali, e la tempistica è un dato che non può passare inosservato. Chi le abbia commissionate e finanziate dovrà accertarlo, nelle sedi opportune, chi ha gli strumenti per farlo. La trasparenza fa bene a tutti. Io guardo avanti e continuo a lavorare».

Abbiamo seguito da vicino il congresso regionale di Forza Italia: inizialmente lei era schierato con chi si contrapponeva a Martusciello, poi lo ha sostenuto ed è diventato il suo unico vicesegretario regionale. Le polemiche che ci sono state hanno influito sulla sua decisione? Lei, che ha vissuto quel congresso da protagonista, può dire cosa è successo? Polemiche infondate oppure, alla luce di ciò che ha visto dall’interno, erano giustificate?

«Sul piano tecnico, la verifica della regolarità delle iscrizioni spettava agli uffici competenti. Nel tesseramento cartaceo tutto il materiale viene inviato a Roma, alla sede centrale, che controlla la documentazione e carica i tesseramenti in base alle province di riferimento. Per le iscrizioni online la registrazione avviene direttamente sulla piattaforma e il processo dovrebbe essere automatico. Sull’accessibilità degli elenchi esistono regole sulla privacy che vanno rispettate. Tuttavia non consentire a tutti di visionare gli iscritti in fase congressuale crea un vantaggio competitivo importante per chi ha modo di consultarli. In un congresso la parità di condizioni è decisiva, e più trasparenza non poteva che far bene al partito. Insomma si poteva fare meglio».