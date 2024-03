Ruggi, sospetto traffico sacche di Sangue. Iannone (Fdi) annuncia interrogazione

“Se fosse appurata la veridicità dell’accaduto, sarebbe davvero vergognoso. Tuttavia, per fugare qualsiasi ragionevole dubbio, presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché si faccia al più presto piena chiarezza sulla questione e il Ministero invii gli ispettori nell’importante nosocomio salernitano. È fondamentale conoscere la verità dei fatti prima che il Dg D’Amato proceda alla nomina del nuovo primario di medicina trasfusionale. Lo richiede la situazione così delicata, il buon senso. La politica non ceda all’opportunismo. Non è una semplice questione sanitaria bensì qualcosa di abominevole se si pensa che quelle sacche di sangue sono spesso indispensabili per la sopravvivenza delle persone”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. Iannome si rifesrisce all’inchiesta di Le Crpmache