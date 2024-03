Cocaina ed hashish acquistate anche con carte prepagate: 3 arresti

Tre persone sono state arrestate in provincia di Avellino per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, nei confronti di un 41enne, un 36enne e un 24enne di Lioni. Uno degli indagati è stato condotto in carcere, per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Si rifornivano di cocaina e hashish sulle piazze di Napoli e Salerno che vendevano nei comuni dell’Alta Irpinia. Le indagini fanno seguito all’operazione avviata nella stessa zona nell’estate del 2021 nella quale vennero arrestati e denunciati altri componenti il sodalizio. La droga veniva pagata dai consumatori anche attraverso l’utilizzo di carte prepagate sul Pos di cui erano muniti gli spacciatori.