Ruggi, riconoscimenti per il reparto di Ematologia e Trapianto midollo osseo

Importanti riconoscimenti sono stati attribuiti di recente al Reparto di Ematologia e Trapianti di Midollo Osseo dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretto dal Professore Carmine Selleri.

Traguardi ed obiettivi raggiunti che arricchiscono il prestigio, la competenza e l’autorevolezza non soltanto del Ruggi, ma di tutta la Sanità Salernitana. Il Centro Trapianti di Midollo Osseo CIC 928, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, ha ricevuto infatti il Certificato di Accreditamento da parte del Centro Nazionale Trapianti (CNT), ed ha ospitato inoltre, gli ispettori per l’accreditamento internazionale FACT-JACIE( Joint Accreditation Committee-ISCT&EBMT) e per la qualificazione Kite delle procedure di terapia CAR-T( terapia che utilizza specifiche cellule immunitarie, i linfociti t, prelevate dal sangue del paziente, modificate geneticamente e poi reinfuse nello stesso paziente per attivare la risposta del sistema immunitario contro la malattia).

In questa occasione, sono stati valutati i requisiti strutturali, tutti I percorsi e le procedure dell’intero programma ‘Trapianti di Midollo Osseo’, non solo in relazione all’operato del Reparto di Ematologia con afferenti unita’ di manipolazione, criopreservazione e citofluorimetria, ma esaminando anche l’attività del Laboratorio di Raccolta di Cellule Staminali del Centro Trasfusionale, l’UOC di Terapia Intensiva, l’UOC di Farmacia con annessa UMACA, le sale operatorie per espianto di midollo, e diverse altre strutture del Ruggi che collaborano con il Centro Trapianti. Il Professore Selleri, a termine delle 2 ispezioni, ha ringraziato con gratitudine, tutto il personale medico, i tecnici, i data manager, gli infermieri, i biologi, che spinti dalla passione e dalla dedizione, sono stati parte attiva delle complesse procedure di ispezione, rendendole più agevoli e coordinate.

“Questo ulteriore risultato – sottolinea infatti il Professore Selleri – conferma che il nostro reparto, con I suoi 270 trapianti effettuati negli ultimi 10 anni, è un centro d’eccellenza e uno snodo fondamentale del territorio salernitano e regionale, per la salute dei pazienti con emopatie neoplastiche e non neoplastiche.

Gli ispettori – aggiunge – hanno lavorato in un clima sereno e hanno apprezzato e valorizzato i nostri percorsi formativi e gli encomiabili risultati ottenuti nella verifica, controllo e monitoraggio delle procedure disponibili, nonché la coesione e la sinergia del nostro team, riscontrando a termine dell’ispezione, elevati standard di qualità richiesti dal JACIE e da KITE’.”.

Il Professore Selleri inoltre, rivolge un accorato ringraziamento anche a tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo e all’intera Direzione Strategica, che unitamente esprime la sua soddisfazione a testimonianza che il Ruggi sa essere un’unica grande squadra, che punta sempre più alla competenza, all’innovazione e al benessere dei pazienti.

La dottoressa Bianca Serio, Responsabile dell’Unita Clinica del Centro Trapianti di Midollo, ricorda che è da poco attivo anche il Progetto di Assistenza Domiciliare, di cui è anche coordinatrice, che si è realizzato anche grazie al prezioso supporto della Sezione ‘Marco Tulimieri’ di Salerno, dell’Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi e della Direzione Strategica del Ruggi’.