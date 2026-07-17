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Amichevole Cavese-Juve Stabia per ricordare Mari
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Amichevole Cavese-Juve Stabia per ricordare Mari

  • Luglio 17, 2026
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Amichevole Cavese-Juve Stabia per ricordare Mari

Cavese e Juve Stabia scenderanno in campo Giovedì 6 Agosto alle 20,30 al “Simonetta Lamberti” per “La Notte di Catello” , un’amichevole nel ricordo del leone Catello Mari, scomparso poco più di 20 anni fa in un tragico incidente stradale. Catello, che ha lasciato per sempre un segno custodito e curato nel tempo della nostra storia, vedrà i biancoblù di Mister Masitto affrontare le vespe guidate da Pietro De Giorgio e dal secondo Gerardo Alfano, storico compagno di squadra ed amico di Catello. Sarà un’occasione per celebrare ancora una volta la sua memoria attraverso i valori che più lo rappresentavano: passione, rispetto, amicizia e amore per questo sport.Il Presidente Lamberti: ”Questa amichevole nasce dalla volontà di ricordare Catello Mari con il linguaggio che più amava: quello dello sport, dell’amicizia e della condivisione. Sarà una serata dedicata non solo al suo ricordo, ma soprattutto ai valori che ha saputo trasmettere a chiunque abbia incrociato il suo cammino. Catello Mari è diventato leggenda, ricordato anche dalle generazioni che non lo hanno vissuto, ciò testimonia il segno indelebile che ha lasciato nella nostria storia ed in quella del Club. Ringrazio la Juve Stabia ed il neo presidente Alfredo Guerri per aver accolto con entusiasmo il nostro invito. Un plauso particolare alle componenti Cavese che una volta proposta amichevole, hanno lavorato con dedizione affinché si realizzasse questo evento. Saremo felici di accogliere i tifosi stabiesi, insieme daremo vita a un momento che resterà nel cuore di tutti.”

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