Ruggi. Caso Longanella, Polichetti (Udc) accusa

La vicenda legata all’incarico conferito anni fa a Walter Longanella continua a sollevare interrogativi nella comunità sanitaria e tra i cittadini di Salerno, che chiedono chiarezza sia sull’eventuale recupero delle somme contestate sia sulle responsabilità amministrative che avrebbero condotto a quella nomina. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, c’è il direttore generale dell’Azienda “Ruggi”, Ciro Verdoliva. Sulla questione interviene Mario Polichetti, coordinatore nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, che richiama pubblicamente il ruolo svolto dall’attuale direttore. «Vorrei ricordare – dichiara Polichetti – che l’incarico conferito a Longanella come direttore medico di presidio all’ospedale San Paolo di Napoli fu firmato da Verdoliva quando era direttore generale dell’Asl Napoli. E, secondo quanto è emerso da più parti, Longanella risultava incompatibile con quell’incarico. Questo è un punto che non può essere ignorato». Polichetti aggiunge che, di fronte a tali circostanze, chi ha avuto un ruolo diretto nelle decisioni amministrative dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. «Per questo – afferma – ritengo che il direttore Verdoliva debba valutare seriamente le sue dimissioni. È una questione di trasparenza e di rispetto verso la comunità che oggi chiede spiegazioni». Il dirigente Udc insiste poi sulla necessità di chiarire la questione economica ancora aperta. «I cittadini di Salerno – continua – vogliono sapere una cosa semplice: Longanella sta restituendo le somme che sono state contestate? L’iter è stato avviato? È doveroso rispondere, senza rinvii e senza silenzi». Polichetti conclude sottolineando che non si tratta di una polemica personale, ma di una richiesta di chiarezza e correttezza amministrativa. «Questa vicenda ha creato sfiducia e confusione. È arrivato il momento di fare luce su ogni passaggio e dare ai cittadini la verità che meritano».