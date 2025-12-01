Qualità vita Sole 24 Ore: Campania delude - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Qualità vita Sole 24 Ore: Campania delude
Ruggi. Caso Longanella, Polichetti (Udc) accusa
A Salerno 657 euro per 1 giorno in ospedale,a Bergamo 370
Salerno, sventato colpo alla filiale della Banca BCC Campania
Ultimora Campania

Qualità vita Sole 24 Ore: Campania delude

  • Dicembre 1, 2025
  • 0
  • 70
  • 2 Min Read
Qualità vita Sole 24 Ore: Campania delude

In Campania “non si vive bene”: è la perentoria fotografia che viene fuori dalla36esima edizione della “Qualità della vita” del Sole 24 Ore, l’indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani ed i cui risultati sono presentati oggi sulle pagine del quotidiano. Napoli, pur migliorando di due posizioni e passando dal 106esimo al 104esimo posto, continua a restare nelle parti bassissime della classifica delle province stilate dal Sole 24 Ore, precedendo nell’ordine solo Crotone, Siracusa e Reggio Calabria (città quest’ultima che, come lo scorso anno, chiude la graduatoria). Il punteggio medio registrato da Napoli (l’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero) è di 411,4: se si pensa che Trento (che risulta prima) totalizza 648,7, mentre la seconda è Bolzano con 633 e terza è Udine con 613,7, si capisce il divario accumulato nell’indagine. Fanno meglio tutte le altre province campane: Caserta è 101esima (416,9 il punteggio, stessa posizione del 2024), Salerno 90esima (458,3, + 2 rispetto allo scorso anno), Avellino 77esima (491,4, perde quattro posizioni), Benevento 76esima (492,4, stessa posizione di un anno fa). Guardando i singoli indicatori, Napoli è penultima per ricchezza e consumi, 101esima per ambienti e servizi, 93esima per affari e lavoro, 99esima per giustizia e sicurezza e 97esima per democrazia e società, riuscendo a distinguersi solo nella voce cultura e tempo libero (dove si piazza al 37esimo posto sulle 107 province italiane). Benevento va bene in giustizia e sicurezza (dove è 15esima), mentre delude in ricchezza e consumi (83esima), affari e lavoro (89esima) e demografia e società (82esima); anche per Avellino la migliore voce è quella legata a giustizia e sicurezza (27esima), male affari e lavoro (81esima) e cultura e tempo libero (89esima); migliore voce per Salerno è cultura e tempo libero (47esima) mentre è da zona retrocessione in ricchezza e consumi (105esima) e non va bene nemmeno in ambiente e servizi (97esima); Caserta riesce a tenersi a galla solo con giustizia e sicurezza (71esima), ma va malissimo in ambiente e servizi (106esima) e cultura e tempo libero (100esima).

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013