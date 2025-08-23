Rovella. Omicidio Tina, il video dell'arresto di Persico - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Rovella. Omicidio Tina, il video dell’arresto di Persico
I valori record della glicemia scritti sulla mano. “Così abbiamo salvato un naufrago”
Serie A, alle 20:45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna – Le partite in diretta
Arrestato l’assassino di Tina
Ultimora Campania

Rovella. Omicidio Tina, il video dell’arresto di Persico

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 500
  • 1 Min Read
Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013