MotoGp, tragedia evitata in Ungheria: Acosta cade, la moto sfiora il cameraman

(Adnkronos) – Tragedia sfiorata in MotoGp, nel weekend del Gran Premio d'Ungheria. Oggi, sabato 23 agosto, nel corso delle qualifiche sul circuito del Balaton Park c'è stato un pauroso incidente nel Q2. Pedro Acosta è caduto in Curva 8 e la sua moto è scivolata sulla ghiaia ad altissima velocità. L'impatto con la ghiaia ha portato la moto a "prendere il volo" letteralmente, fino a sfiorare un cameraman al lavoro nella sua postazione. Come raccontano i video dell'episodio, in queste ore diventati virali sui social, la Ktm Rc16 del pilota spagnolo ha finito la sua corsa contro le barriere, a pochi centimetri dall'operatore al lavoro. Un episodio che per fortuna non ha avuto conseguenze per Pedro, il cameraman in questione. Per lui, solo un grande spavento —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
