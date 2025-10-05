Rotondi, Cirielli non obbligato a dimettersi

– “Che la campagna elettorale abbia a cominciare in Campania: non è obbligatorio che Cirielli si dimetta da viceministro, né che spieghi cosa farà in caso di sconfitta perché il nostro obiettivo deve essere vincere. Basta polemiche e tafazzismo di destra”. Così Gianfranco Rotondi, presidente della Dc, presente in Campania con una propria lista a sostegno di Edmondo Cirielli.
