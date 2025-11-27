Roscigno. Vigili del Fuoco salvano due cani

Vigili del Fuoco salvano due cani.

Questa mattina i caschi rossi sono stati contattati dal proprietario di due cani da caccia caduti all’interno del fiume Sammaro, in località San Felice nel comune di Roscigno (Sa). Sul posto sono giunte le squadre di Sala Consilina e gli speleo alpino fluviali di Salerno che si sono calati nella zona impervia e con condizioni meteo proibitive e con non poche difficoltà hanno imbragato e riportato in zona sicura i due cagnolini infreddoliti ma in discrete condizioni. A coordinare le operazioni il Capo Reparto Alessandro Morello e, al suo ultimo turno di servizio, il Capo Reparto Alfredo Altamura che da domani inizierà ufficialmente a godersi la meritata pensione.