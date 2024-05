Rosanna Oliviero: Resiste il fascino della divisa

di Jacopo Tafuri

La Nissolino Corsi è una realtà operante su tutto il territorio italiano da oltre trenta anni, è una scuola leader per la preparazione ai concorsi militari di tutte le Forze Armate, nelle Forze di Polizia e della Pubblica Amministrazione. Referente per Salerno è la Dottoressa Rosanna Oliviero, a cui vogliamo rivolgere alcune domande. Da anni lavorate nel settore concorsi nelle Forze Armate, constatate che c’è ancora in fascino della divisa o i giovani si rivolgono a questo mondo per un mearo problema di mancanza di lavoro? La Oliviero Formazione, affiliato Nissolino Corsi, è presente sul territorio di Salerno e provincia da 25 anni e in tutto questo tempo abbiamo riscontrato un interesse sempre crescente per il mondo delle divise. Certo, tanti ragazzi pensano che raggiungere questo obiettivo possa significare accedere al mondo del lavoro in maniera stabile e duraturo, ma c’è bisogno di una predisposizione ai sacrifici che solo una forte motivazione può far scaturire. D’altra parte, questa è una professione che non può essere intrapresa solo per colmare un’offerta lavorativa carente. Chi si rivolge a noi prova già un interesse che forse non sa ben veicolare, ecco perché, prima di illustrare il percorso di preparazione, offriamo sempre un orientamento sul mondo delle forze armate e forze di polizia. Tanti ragazzi, anche accompagnati dai genitori, trovano in noi un centro di orientamento prima che formativo. Molti non sanno, per esempio, che è possibile attraverso le accademie o le scuole per sottufficiali, conseguire una laurea magistrale o triennale. Tra le Forze Armate e le Forze di Polizia, qual è il corpo maggiormente amato da chi si rivolge alla vostra scuola? Il target medio dei nostri corsisti si orienta soprattutto verso la guardia di finanza, ma anche i carabinieri e la polizia di Stato suscitano un forte interesse, mentre esercito, marina ed aeronautica sono meno gettonati. Spesso le ragazze e i ragazzi, pur avendo un concorso preferito, non disdegnano di partecipare anche ad altri concorsi per avere a disposizione più alternative. Un discorso a parte, invece, riguarda coloro i quali sono interessati ai vigili de fuoco; direi che si tratta di un “amore incondizionato”, non hanno occhi che per quella uniforme e non cedono alla tentazione di partecipare ad altri concorsi. Nel tempo la domanda di partecipazione alla formazione per il superamento dei concorsi di accesso alle Scuole Militari “Nunziatella” e “Teuliè” per quanto riguarda l’Esercito, “Francesco Morosini” per la Marina e “Giulio Douhet” per l’Aeronautica è sostanzialmente cambiato, o i giovanissimi continuano a considerare valide queste istituzioni? Completare il ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado presso una scuola militare può essere certamente una valida alternativa che apre a diverse opportunità; si pensi, per esempio, che entrando a far parte della Nunziatella si accede a degli sport come canottaggio o equitazione che non sono proprio comuni. Certo si tratta di un’età delicata per cui è necessaria una buona informazione e soprattutto tanta consapevolezza perché, nei tre anni presso la scuola militare, le ragazze ed i ragazzi sono lontani dalle loro famiglie. Qui l’orientamento è più necessario che mai. I corsi di preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di Polizia comprendono lezioni relative a materie tecnico-scientifiche, letterarie, storia e geografia e test psicoattitudinali, che vengono svolte tra i banchi; come curate la parte relativa alle prove fisiche? La preparazione a questa tipologia di concorsi è fondamentale. In 25 anni di attività sul territorio centinaia di ragazze e ragazze hanno scelto i nostri servizi per affrontare i concorsi nelle forze armate e forze di polizia. Le prove concorsuali previste dai bandi non possono essere improvvisate con una preparazione dell’ultimo momento; noi offriamo una preparazione strutturata ed un metodo che nel corso degli anni ha dato tanti frutti. La selezione preliminare di cultura generale, (i cosiddetti quiz), la prova al tema di italiano, la prova orale, necessitano di essere preparate affrontando tutte le materie, sia scientifiche che umanistiche. Gli accertamenti psicoattitudinali oltre ad vere una parte legata a dei test scritti, comprendono anche il momento del colloquio che necessita di una cura straordinaria ed individuale. In pochi minuti bisogna convincere il selettore che noi siamo la persona giusta da assumere. Per la preparazione delle prove atletiche invece, ci affidiamo a dei preparatori selezionati e certificati che curano specificamente questa parte e che ci dettagliano di settimana in settimana circa l’evoluzione di ogni singolo corsista. I vostri corsi soddisfano anche le esigenze di chi vuole partecipare ai concorsi per Vigili Urbani e/o nei Vigili del Fuoco? Si, negli ultimi 6 o 7 anni abbiamo implementato anche la preparazione ai concorsi per Vigili Urbani; questi, a differenza della amministrazioni di cui abbiamo parlato fino a questo momento e che pubblicano bandi nazionali, si rifanno a bandi locali; ogni Comune, pur rispettando delle direttive nazionali, può scegliere di includere delle prove oppure dei requisiti. La preparazione ai concorsi per Vigili del Fuoco invece, è da sempre inserita nella nostra offerta formativa. Ci sono statistiche circa le percentuali di ragazzi che, seguiti i vostri corsi, superano le prove per accedere ad una delle Forze Armate? Le statistiche evidenziano dei numeri decisamente positivi. In 25 Anni di attività più del 75% dei nostri iscritti ha raggiunto l’obiettivo di indossare l’uniforme. Ovviamente questi successi si raggiungono lavorando in sinergia con i corsisti. Se da un lato ci siamo noi, che con la nostra esperienza ed il nostro metodo, frutto di una lunga esperienza sul campo, offriamo una preparazione che consente di affrontare tutte le fasi concorsuali, dall’altro, abbiamo bisogno di lavorare con ragazze e ragazzi motivati e determinati; sono caratteristiche fondamentali per chi vuole intraprendere questi percorsi. Il segreto è non arrendersi. Solo chi molla e si dà per vinto non raggiunge il successo. Avete anche laureati che vengono a preparasi da voi? I laureati che si rivolgono a noi fanno parte di quella schiera di candidati che intendono partecipare ai concorsi per commissario in Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, concorsi che prevedono la laurea magistrale come requisito. Ovviamente si tratta di un percorso ancora più focalizzato in quanto questi concorsi prevedono soprattutto prove di Diritto.