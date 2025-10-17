Ronchetti (Atena Informatica): "Il digitale può rendere il welfare più vicino alle persone" - Le Cronache
  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 70
  • 2 Min Read
(Adnkronos) – “Il digitale può diventare un fattore abilitante per rendere il welfare più umano, più personalizzato e più vicino ai bisogni reali delle persone”, ha dichiarato Mario Ronchetti, presidente e amministratore delegato di Atena Informatica, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. “Atena sviluppa piattaforme digitali per il welfare sociale, che aiutano la pubblica amministrazione a gestire in modo integrato i servizi per i cittadini, in particolare quelli in situazioni di fragilità”. Ronchetti ha sottolineato che “i nuovi indicatori socio-economici mostrano bisogni emergenti, e il digitale può favorire una maggiore collaborazione tra pubblico, terzo settore e cittadini”. “Il welfare del futuro – ha aggiunto – dovrà essere aperto, partecipativo e basato su piattaforme che permettano di creare reti e comunità solidali, non solo interventi assistenziali”. “La progettazione sociale del futuro userà modelli predittivi di intelligenza artificiale per anticipare i bisogni delle persone e migliorare l’efficacia del welfare”, ha spiegato Ronchetti. “Grazie all’integrazione dei dati provenienti da Inps, dalla Piattaforma nazionale dati e dall’anagrafe della popolazione residente, possiamo analizzare in modo preventivo i casi di fragilità e intervenire prima che diventino emergenze”, ha sottolineato. Ronchetti ha aggiunto che “stiamo sviluppando piattaforme collaborative che mettono in rete cittadini, enti locali, associazioni e imprese sociali, con funzioni di marketplace e di volontariato digitale”. “È un cambiamento culturale prima ancora che tecnologico che richiede alla pubblica amministrazione di superare le logiche standard e adottare una mentalità realmente orientata alla persona”. 
