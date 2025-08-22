Romania, sorteggio truccato in coppa? Il clamoroso video fa il giro del web - Le Cronache
Romania, sorteggio truccato in coppa? Il clamoroso video fa il giro del web
Romania, sorteggio truccato in coppa? Il clamoroso video fa il giro del web

  • Agosto 22, 2025
Romania, sorteggio truccato in coppa? Il clamoroso video fa il giro del web

(Adnkronos) – Scandalo nel calcio romeno durante il sorteggio dei sedicesimi di Coppa di Romania. Durante la cerimonia che ha portato all'accoppiamento Farul Costanta-Corvinul Hunedoara, si nota come la mano del vicesegretario incaricato Gabriel Bodescu prenda subito una pallina, mettendola da parte per poi effettivamente estrarla al momento giusto. Un episodio che sta facendo discutere non solo il mondo del pallone per modalità poco trasparenti.  Un episodio incredibile, avvenuto dopo l'uscita dalla prima urna del Farul Costanta, squadra oggi quarta in campionato. Per sorteggiare l'avversaria, il vicesegretario Bodescu ha afferrato una pallina trattenuta per diversi secondi, facendo finta di mescolare il resto delle sfere. Quindi, ecco il nome del Corvinul Hunedoara, una formazione di seconda divisione. 
Un momento subito notato e commentato dagli appassionati anche sui social. I commenti hanno portato anche a una presa di posizione della Federcalcio romena, che in un comunicato ha cercato di spiegare la vicenda: "La Federazione ammette che le dimensioni dell'urna utilizzata erano inferiori a quelle ideali per garantire una più facile miscelazione delle palline. Questo non ha però in alcun modo influito sull'equità della procedura, poiché tutto si è svolto nel rispetto delle procedure, alla presenza dei rappresentanti di alcuni dei club partecipanti a questa fase e in diretta su Frf Tv, con trasparenza e imparzialità. La Federazione calcistica rumena respinge categoricamente qualsiasi tentativo di dare l'impressione che ci siano stati favoritismi o accordi nel sorteggio". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

