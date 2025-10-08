Roma: fino al 12 ottobre il 'Tevere day', settima edizione per la grande festa del fiume - Le Cronache
Roma: fino al 12 ottobre il ‘Tevere day’, settima edizione per la grande festa del fiume

(Adnkronos) – E' in corso a Roma la settima edizione del Tevere Day, in programma dal 6 al 12 ottobre, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Un evento che, negli anni, è diventato un vero e proprio modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, capace di mobilitare centinaia di associazioni, federazioni sportive, istituzioni e decine di migliaia di cittadini. Il Tevere Day 2025 è realizzato con il contributo di Roma Capitale (Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali, Regione Lazio, Istituto del Credito Sportivo e Culturale e la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, Pois, Litografia Bruni).  Fondamentale, come ogni anno, è l’apporto delle oltre duecento associazioni culturali, sportive, ambientali e sociali che rappresentano l’anima pulsante della manifestazione: grazie al loro impegno, il Tevere Day si trasforma in un grande contenitore di energie e competenze diffuse, capace di generare comunità e di costruire un modello partecipativo che guarda al futuro della città e del suo fiume. Quest’anno, lungo oltre 80 km di fiume, da Nazzano Farfa a Ostia e Fiumicino, prenderanno vita più di 150 eventi tra sport, cultura, spettacoli, musica, navigazione, laboratori ambientali e momenti di approfondimento. 
