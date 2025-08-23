Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Le Cronache
Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match all'Olimpico nella prima giornata di Serie A. Oggi, sabato 23 agosto, la Roma ospita il Bologna nel match che sancisce l'inizio del campionato italiano per i giallorossi e i rossoblù. La squadra del neo allenatore Gasperini vuole dare continuità a un buon precampionato, con la Roma ancora a caccia dei giusti rinforzi sul mercato, mentre quella di Italiano è reduce da un'altra stagione da incorniciare culminata nella vittoria della Coppa Italia, battendo in finale il Milan e valsa l'accesso alla fase campionato di Europa League, dove parteciperanno anche i giallorossi.  La sfida tra Roma e Bologna è in programma oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson All. Gasperini 
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All.Italiano  Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e dai canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

