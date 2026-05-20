Nuova campagna nazionale di comunicazione del Gruppo Cassa Centrale

Presso la Sede di Cassa Centrale Banca a Milano, è stata presentata, in anteprima esclusiva, la nuova campagna di comunicazione nazionale del Gruppo Bancario. L’evento ha rappresentato l’occasione per condividere contenuti e obiettivi di un importante progetto di Brand Marketing, che punta a rafforzare il posizionamento “Fondato sul bene comune” del Gruppo, delle Società e delle Banche affiliate, valorizzandone la presenza sia a livello nazionale sia locale. Durante l’incontro sono stati approfonditi, inoltre, insight tecnici sul mondo della comunicazione e trend di marketing, con un focus specifico sul settore bancario. La campagna, il cui go-live è previsto per domenica 24 maggio, valorizza come i temi ESG – Environmental, Social e Governance – siano da sempre parte integrante dell’identità delle BCC, traducendosi concretamente nel modo di operare ogni giorno a favore di Soci, clienti, comunità e territori. Durante i lavori sono intervenuti alcuni esponenti del Gruppo Cassa Centrale: Roberta Famà, Chief ESG, Brand e Rapporti Istituzionali, Giuseppe Armani, Head of Brand Marketing and Communication e Lara Olmi, Senior Advisor di PwC. Hanno partecipato, per la Banca Monte Pruno, Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive della BCC e componente del gruppo di lavoro nazionale creato dalla Capogruppo su tali progettualità, insieme a Umberto Mazzali, addetto marketing della Banca. Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, che ha sottolineato l’importanza della presenza della Banca in contesti strategici di confronto e crescita professionale legati alla comunicazione, all’identità cooperativa e alla valorizzazione del legame con i territori. Il Direttore Generale ha inoltre rivolto un particolare plauso ad Antonio Mastrandrea e ad Umberto Mazzali, definiti “punti di forza della Banca Monte Pruno”, per l’impegno, la competenza e la qualità del lavoro che stanno portando avanti in un settore sempre più strategico per il sistema del Credito Cooperativo e per il posizionamento dell’Istituto nel panorama territoriale e nazionale.