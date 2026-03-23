Roccapiemonte: si schianta contro il palo, muore Antonio Capaldo

Roccapiemonte/Castel San Giorgio. Ancora strade di sangue in provincia di Salerno: muore il 17enne studente originario di Castel San Giorgio e residente a Roccapiemonte Antonio Capaldo. Ha perso la vita a seguito di un violento impatto contro un palo della pubblica illuminazione avvenuto lungo la Strada Provinciale Nocera-Roccapiemonte, in località Casal, mentre era in sella al suo scooter. È accaduto nel pomeriggio di ieri. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma le prime ricostruzioni parlano di un sinistro dalle conseguenze fatali che ha spezzato la giovane esistenza del diciassettenne sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente, teatro di una scena straziante, si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, inclusi i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e la polizia locale rocchese. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per il giovane motociclista, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è sopraggiunto quasi istantaneamente a causa della violenza dell’urto. Il corpo del giovanissimo è stato trasferito in ospedale a Mercato San Severino a disposizione della procura nocerina che indaga sull’ennesimo tragedia della strada. Gli inquirenti, coordinati sostituto procuratore di turno Marco Fiorillo, sono a lavoro per raccogliere ogni elemento utile a comprendere come si sia potuto verificare il tragico epilogo. Si indaga su ogni possibile elemento: la velocità sui presunti veicoli coinvolti, eventuali manovre azzardate, le condizioni del manto stradale e la possibile presenza di ostacoli improvvisi come ad esempio qualche animale che avrebbe potuto tagliare la strada al giovane che, sbandando con il suo scooter, ha finito la corsa contro un palo. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio, le due comuni si sono strette attorno al dolore della famiglia del giovane centauro, vittima di una fatalità che lascia sgomento e un profondo senso di ingiustizia. Sul posto si è portato il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano. “Sono profondamente addolorato per l’ennesima tragedia su strada che ha causato la morte di un giovane del nostro territorio. Purtroppo in tutto l’Agro e, piu’ in generale nell’intera provincia di Salerno, si susseguono incidenti che vedono coinvolti giovani e giovanissimi. Bisogna continuare ad insistere sul tema della sicurezza stradale nelle scuole e creare un percorso extrascolastico di prevenzione che possa dare ai giovani le giuste direttive. In questo momento cosi’ triste, porgo le mie piu’ sentite condoglianze ai familiari del ragazzo che ha perso la vita uscendo fuori di strada con la sua moto”.

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