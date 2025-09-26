Ritorno a scuola e allergie: quando il naso chiuso non è raffreddore - Le Cronache Salute
Salute

  • Settembre 26, 2025
Ritorno a scuola e allergie: quando il naso chiuso non è raffreddore

Al rientro tra i banchi di scuola segna spesso anche il ritorno di fastidi stagionali per molti bambini e ragazzi. Tra questi, uno dei più comuni è il naso chiuso, sintomo che può facilmente essere confuso con un semplice raffreddore. Tuttavia, in molti casi la causa può essere un’altra: la rinite allergica.

Quando il naso chiuso è un segnale di allergia

Durante i mesi autunnali, con la riapertura delle scuole, l’esposizione agli allergeni interni come acari della polvere, muffe o peli di animali aumenta notevolmente. Questo può scatenare la rinite allergica, una condizione infiammatoria delle vie respiratorie superiori che colpisce bambini e adulti.

I sintomi della rinite allergica sono spesso sottovalutati o confusi con quelli di una banale infezione virale. I segnali più comuni includono:

  • Naso che cola o completamente ostruito;
  • Starnuti frequenti;
  • Prurito al naso, agli occhi e alla gola;
  • Occhi arrossati e lacrimazione;
  • Sensazione di orecchie tappate e calo dell’udito nei bambini.

A differenza del raffreddore, che tende a risolversi in pochi giorni, la rinite allergica può durare settimane o mesi, soprattutto se l’esposizione agli allergeni è costante.

Come riconoscerla e cosa fare

La diagnosi precoce è fondamentale per gestire correttamente la situazione. Infatti, se si notano dei sintomi che corrispondono a quelli della rinite allergica è necessario rivolgersi a un medico o allergologo per capire quali sono gli allergeni scatenanti.

Tra le soluzioni più comuni, i medici consigliano spesso antistaminici non sedativi, che aiutano a ridurre i sintomi senza compromettere la concentrazione o causare sonnolenza – un aspetto particolarmente importante per bambini e ragazzi in età scolastica. Tra questi, prodotti come Fexallegra per la rinite allergica sono particolarmente indicati per il trattamento sintomatico.

Prevenzione e attenzione all’ambiente

Oltre alla terapia farmacologica, è però utile adottare alcune strategie preventive. Prima di tutto è fondamentale arieggiare regolarmente gli ambienti chiusi, aiutando così una maggiore circolazione dell’aria. Inoltre lavare spesso lenzuola e peluche e usare filtri antipolvere possono essere due strategie utili a ridurre gli allergeni in casa.

Nel periodo del ritorno a scuola, riconoscere i sintomi della rinite allergica è fondamentale per garantire il benessere e la concentrazione dei più giovani. Attenzione quindi al naso chiuso che, in alcuni casi, può essere molto più di un semplice raffreddore.

