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Rischio idrogeologico, Bicchielli: “Dal governo risorse concrete per sicurezza”

  • Maggio 9, 2026
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Rischio idrogeologico, Bicchielli: “Dal governo risorse concrete per sicurezza”

  

“Il nuovo stanziamento destinato agli interventi di messa in sicurezza dei territori rappresenta un segnale importante di attenzione del governo verso i Comuni e le esigenze concrete dei cittadini, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico”.
Lo ha dichiarato il deputato salernitano di Forza Italia, Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, ieri sera a Somma Vesuviana, a margine di un evento elettorale, commentando il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo ai contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

“Parliamo di interventi fondamentali che riguardano la prevenzione del dissesto idrogeologico, la sicurezza di strade, ponti e viadotti, oltre alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole. Una quota rilevante delle risorse sarà destinata proprio alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, alla manutenzione di strade, ponti e viadotti e all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, con priorità assoluta agli edifici scolastici. Inoltre, almeno il 40% dell’intero ammontare delle risorse sarà destinato al Mezzogiorno, a conferma della volontà del governo di sostenere concretamente i territori del Sud maggiormente esposti alle criticità infrastrutturali e ambientali. È un provvedimento che consente agli enti locali di programmare opere indispensabili per la tutela delle persone e delle infrastrutture”, ha aggiunto Bicchielli.
“Continueremo a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi finanziati, affinché le risorse vengano utilizzate rapidamente e in modo efficace. La prevenzione è la vera priorità: investire oggi nella sicurezza significa evitare emergenze e danni domani”, ha concluso Bicchielli.

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