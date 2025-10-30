Riforma della Giustizia, Marina Berlusconi: "Vittoria di mio padre e passo avanti per democrazia" - Le Cronache
  • Ottobre 30, 2025
Riforma della Giustizia, Marina Berlusconi: “Vittoria di mio padre e passo avanti per democrazia”

(Adnkronos) – "Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi". Lo afferma la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, commentando il via libera definitivo della riforma della Giustizia in Senato. "Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese".  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

