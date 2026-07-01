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Ricilaggio ‘bottino’ 1,6 mln da truffe informatiche, 8 indagati

  • Luglio 1, 2026
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Ricilaggio ‘bottino’ 1,6 mln da truffe informatiche, 8 indagati

Riciclaggio di denaro da frodi informatiche messe a segno sul territorio nazionale. E’ quanto ipotizza un’indagine della Procura di Salerno che ha portato, oggi, carabinieri e finanzieri a eseguire un’ordinanza cautelare del gip salernitano nei confronti di otto persone residenti in provincia di Salerno. Sei sono finite in carcere e due hanno ottenuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’inchiesta dei militari dell’Arma della Stazione di Giffoni Valle Piana e della Compagnia di Battipaglia, in collaborazione con il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ha ricostruito flussi di denaro per oltre 1,6 milioni di euro. Per gli inquirenti, era stato creato un esteso sistema di riciclaggio per occultare e, qualche volta, per reimpiegare i proventi di centinaia di truffe informatiche, messe a segno ai danni di cittadini, enti e imprese in tutta Italia. Il gruppo aveva aperto, attraverso prestanome conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari, su cui confluivano le somme provenienti dalle truffe che, poi, venivano frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti, anche esteri, in modo da ostacolarne la tracciabilita’. Almeno 69 persone sono coinvolte a vario titolo nell’attivita’, di cui otto “in posizione di evidente preminenza”, spiega la procura, sia per il numero di operazioni fraudolente compiute, sia perche’ direttamente coinvolte nel ‘reclutamento’ di ‘teste di legno’ e nell’accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso delle indagini e’ pari a 1 milione 617mila 152,65 euro. (

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