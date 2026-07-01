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Armato di coltello rapina supermercato e farmacia in via Poseidonia
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Armato di coltello rapina supermercato e farmacia in via Poseidonia

  • Luglio 1, 2026
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Armato di coltello rapina supermercato e farmacia in via Poseidonia

Terrore nella zona orientale di Salerno. Due rapine, nella mattinata di oggi, mercoledì 1° luglio, in via Posidonia nel quartiere Pastena.

 

Presi di mira il supermercato Dodecà e la farmacia Costabile. Un uomo armato di coltello ha minacciato i dipendenti.

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