Regionali, la nuova sfida di Carmela Zuottolo

di Erika Noschese

Nuova sfida per Carmela Zuottolo: dall’esperienza da sindaca e capogruppo del gruppo consiliare Noi Siamo San Marzano, l’avvocato e imprenditrice si candida al consiglio regionale della Campania con Forza Italia, pronta a portare energia e concretezza nella politica regionale. Una sfida che nasce dalla convinzione che la politica debba essere vicina alle persone, ascoltare i cittadini e trasformare le loro esigenze in azioni concrete.

“Ringrazio di cuore il coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Fulvio Martusciello, per la fiducia che mi ha accordato”, dichiara Zuottolo. “Sarò al servizio di tutti i cittadini salernitani, da Sapri a Scafati, portando le loro istanze in Regione Campania con passione, determinazione e voglia di fare la differenza”, ha detto la Zuottolo a margine della presentazione dei candidati salernitani di Forza Italia al consiglio regionale campano, tenutasi oggi al Bar Moka di Salerno.

La candidatura della Zuottolo rappresenta un ponte tra la politica locale e quella regionale. “In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere da vicino i problemi e le opportunità delle nostre comunità: dalla piccola imprenditoria alla gestione dei servizi, dalla tutela del territorio allo sviluppo sociale e culturale. Ora voglio portare questa esperienza direttamente in Regione”. La Zuottolo sottolinea come la sua azione sarà sempre guidata dal principio del bene comune. “Non si tratta di promesse vuote, ma di impegno concreto per infrastrutture, lavoro, sicurezza e qualità della vita per ogni cittadino salernitano. La provincia merita una rappresentanza che sappia ascoltare, mediare e costruire soluzioni efficaci”. Con questa candidatura, l’obiettivo dell’ex sindaca di San Marzano sul Sarno è chiaro: dare voce a tutte le comunità della provincia, valorizzare le eccellenze locali e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile. “Sarò la voce dei cittadini e delle comunità, pronta a trasformare le idee in azioni concrete, sempre con l’obiettivo di far crescere il nostro territorio”, ha concluso la candidata di Forza Italia.

Dottoressa Zuottolo, ufficialmente candidata al Consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Perché questa scelta?

«Con la stretta di mano ad Antonio Tajani, leader di Forza Italia e Vicepremier, ho preso un impegno che sento nel cuore: esserci, con dedizione e passione, per il partito e per la mia terra. Forza Italia rappresenta equilibrio, competenza e moderazione — valori nei quali mi riconosco pienamente. Essere a disposizione significa mettermi al servizio delle persone, ascoltare i bisogni reali, lavorare per far crescere la nostra comunità azzurra e costruire nuove opportunità per il futuro. Lo faccio con entusiasmo, con Tajani e Martusciello, con amore per la mia terra e con la convinzione che insieme possiamo fare la differenza. Con forza e con cuore».

Cosa porterà con sé della sua esperienza da sindaca?

«Tanto. Essere stata sindaca e consigliera comunale mi ha insegnato cosa significa amministrare davvero: affrontare i problemi concreti, trovare soluzioni anche con poche risorse, e soprattutto ascoltare. La mia esperienza amministrativa mi ha dato un bagaglio umano e politico che intendo mettere a disposizione della Regione».

Quali temi intende portare avanti in Consiglio regionale?

«Mi impegnerò per le fasce più deboli, gli anziani e le famiglie, ma con uno sguardo attento anche alle infrastrutture, ai trasporti e alla logistica, che sono la vera chiave per lo sviluppo del territorio. Senza una mobilità efficiente e una rete logistica moderna non c’è crescita né occupazione».

L’Agro nocerino ha tante problematiche ma anche tante eccellenze. Come si muoverà?

«L’Agro è una terra straordinaria, con enormi potenzialità economiche, agricole e culturali. Ma serve una strategia condivisa, una visione comune: basta divisioni e localismi. Solo lavorando insieme, con una pianificazione territoriale moderna e una rete di comuni che dialogano, possiamo valorizzare davvero le eccellenze dell’Agro nocerino».

Le regionali in Calabria hanno mostrato un risultato netto per Forza Italia, primo partito in assoluto. Un risultato che si può replicare in Campania?

«Sì, credo di sì. La leadership di Antonio Tajani e il lavoro dei nostri amministratori stanno restituendo credibilità e forza al nostro movimento. Forza Italia è tornata ad essere un punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nella competenza e nella serietà. Anche in Campania possiamo raggiungere un grande risultato, parlando alle persone con concretezza e passione».

Giovani e cultura, da dove ripartire secondo lei?

«Dai giovani e dal capitale umano, non dall’assistenzialismo. Bisogna investire in formazione, cultura e politiche attive del lavoro. I nostri ragazzi devono poter costruire qui il loro futuro, non essere costretti ad andare via. La Regione deve accompagnarli, non sostituirsi a loro».

Aree interne, come fermare lo spopolamento?

«Le aree interne non sono un problema, ma una risorsa. Penso al Cilento e al Vallo di Diano, territori meravigliosi che meritano infrastrutture, servizi e opportunità. Servono incentivi per chi vuole restare o tornare, puntando su turismo sostenibile, agricoltura di qualità e valorizzazione dei borghi».