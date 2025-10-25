Regionali: in sei candidati a Governatore - Le Cronache Attualità
Regionali: in sei candidati a Governatore

  • Ottobre 25, 2025
E’ corsa a sei per la presidenza della Regione Campania. Il 23 e il 24 novembre prossimo gli elettori potranno scegliere, oltre ai candidati del centrosinistra Roberto Fico e del centrodestra Edmondo Cirielli, tra quattro ‘indipendenti’, ovvero Carlo Arnese per la lista Forza del popolo, Stefano Bandecchi per Dimensione Bandecchi, Nicola Campanile del movimento Per e Giuliano Granato per Campania popolare. Tra ieri e oggi, sono 20 complessivamente le liste depositate negli uffici allestiti nel Tribunale di Napoli, per le quali si attende il via libera della commissione elettorale, che e’ gia’ al lavoro da ieri. Sono otto quelle del campo largo, collegate all’ex presidente della Camera: Pd, M5s, Avs, Fico presidente, A testa alta, legata al ‘governatore uscente, Vincenzo De Luca, Casa riformista, Avanti, Noi di centro-Noi Sud. A sostegno del viceministro degli Esteri ci sono invece Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, lista Cirielli presidente, Udc, Pensionati Consumatori, Democrazia cristiana con Gianfranco Rotondi. Sara’ Gennaro Sangiuliano a guidare la lista del partito di Giorgia Meloni. Tra i rivali dell’ex ministro della Cultura ci sara’ anche Maria Rosaria Boccia, candidata con Bandecchi. Una sfida a distanza tra giornalista e l’imprenditrice di Pompei, dopo una vicenda finita nelle aule di tribunale. Tra i nomi di FdI c’e’ anche Marco Nonno, ex consigliere comunale di Napoli e consigliere regionale, protagonista degli scontri contro l’apertura della discarica di Pianura nel 2008. Dopo la condanna a otto anni in primo grado per devastazione e saccheggio, in appello fu assolto da questa accusa, ma condannato a due anni per resistenza a pubblico ufficiale. La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura contro l’assoluzione per devastazione e ora si attende il nuovo giudizio in appello. Per la civica da lui ispirata, Cirielli sceglie un suo ex collega, il colonnello Mungivera, vicecomandante dell’Arma dei carabinieri della Regione Campania, e l’uscente Maria Muscara’, eletta con il M5s e transitata nel Gruppo Misto.

