Ravello. Morto dopo caduta, precipitato per recuperare telefono - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

da Regione ok a spostamento stazione ex Circum a Sarno
Pamela Genini, l’autopsia: “Uccisa con più di 30 coltellate”
L’economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese
Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky: i 5 precedenti del 2025
Cronaca Ravello

Ravello. Morto dopo caduta, precipitato per recuperare telefono

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 136
  • 1 Min Read
Ravello. Morto dopo caduta, precipitato per recuperare telefono

Potrebbe essere caduto nel tentativo di recuperare il suo telefono cellulare, Fabio Celella, il 45enne trovato senza vita questa mattina a Ravello  che lavorava come pizzaiolo in un noto albergo della città della musica. Era stata proprio la struttura alberghiera a lanciare l’allarme, in quanto l’uomo risultava disperso dal 14 ottobre. I carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del comandante Alessandro Bonsignore, stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Al momento l’ipotesi più plausibile per gli investigatori è legata alla tragica fatalità. Il 45enne, nel tentativo di recuperare il cellulare, sarebbe caduto in un’intercapedine dell’auditorium “Oscar Niemeyer, precipitando ad una profondità di circa 15 metri. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco al termine di una lunga e complessa operazione in corda. Serviranno comunque ulteriori accertamenti per ricostruire cause e dinamica della tragedia. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e nei prossimi giorni sarà sottoposta ad autopsia. (

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012