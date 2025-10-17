Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: "Riusciremo a far finire la guerra" - Le Cronache
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 72
  • 1 Min Read
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) – Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca oggi, venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale nella strada verso la soluzione della guerra tra Ucraina e Russia. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire il conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto annuendo. ''Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo – ha detto -. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza. Abbiamo avuto un ottimo colloquio''. Sulla pace possibile, più prudente il presidente ucraino: "Non penso che Putin sia pronto, ma sono fiducioso che con l'aiuto del presidente Usa riusciremo a far finire la guerra. Ne abbiamo veramente bisogno", ha detto Zelensky.  Altro tema sul tavolo è quello della consegna da parte degli americani dei missili Tomhawk a Kiev. "Sarebbe un'escalation, ma ne parleremo" conclude Trump. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

