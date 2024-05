Giostrine disabili al Parco Mercatello. Figliolia: Rapida soluzione

Nella mia qualità di Presidente della Commissione Politiche sociali ho ritenuto opportuno convocare un incontro con i Consiglieri che di essa fanno parte per un

chiarimento circa la vicenda relativa all’assenza di giostre per bambini disabili all’interno del rinnovato Parco di Mercatello. L’ho fatto con immediatezza anche

per evitare inutili polemiche, dal momento che la problematica sollevata vede tutti concordi verso una sua rapida soluzione.

Gli Assessori delegati, nonché gli uffici, da me contattati hanno assicurato un tempestivo intervento, del resto già previsto, per arricchire il parco giochi riservato

ai bambini con giostrine che favoriscano i processi di inclusione sociale delle persone con disabilità. Nessuna dimenticanza, quindi !

Salerno non si è mai sottratta al dovere di costruire relazioni e promuovere l’inclusione sociale, soprattutto partendo dai bambini, quelli che tutti noi riteniamo

speciali, e verso i quali è necessario abbattere ogni forma di barriera, e nei confonti dei quali occorre l’attenzione che permetta loro di socializzare, sorridere e

divertirsi. Del resto già al momento dell’inaugurazione del Parco, una oasi di verde, un vero e funzionale giardino tra i quartieri di Pastena e Mercatello, il Presidente De Luca

aveva dichiarato che quanto prima esso si sarebbe arricchito di ulteriori arredamenti che, sebbene previsti, non erano ancora stati allestiti.

L’auspicio, dunque, è che quanto prima anche il bellissimo Parco di mercatello possa avere in dotazione i giochi di cui lamenta l’assenza la mamma di Marta, che

avrà come tutti gli altri bimbi giostrine che le permetteranno di svagarsi e divertirsi. Il suo sorriso sarà anche per noi un momento di gioia !

Lo scrive in una nota la Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Salerno Barbara Figliolia