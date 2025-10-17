Ranucci: Cirielli, condanniamo violenza contro giornalisti

“Prima di tutto come cittadino, e’ chiaro che noi condanniamo fermamente ogni forma di violenza contro chiunque, in maniera particolare quando avviene nei confronti dei giornalisti, che hanno lo scopo fondamentale, pubblico, di dire la verita’”. Esprime la sua solidarieta’ al giornalista Sigfrido Ranucci, il viceministro degli esteri e candidato alla presidenza della Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli. A margine di un evento a Napoli, Cirielli sottolinea che “lo Stato deve fare tutta la sua parte, ma sono convinto che con un ministro come Piantedosi e con l’intervento diretto della premier, Giorgia Meloni, faremo in modo che sia dato il massimo impulso alle indagini per individuare gli autori e anche per esecrare questi comportamenti che mettono a rischio non solo l’individuo, il giornalista, ma la democrazia e la liberta’ di stampa”, conclude.
