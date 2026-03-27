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Psi: volano stracci tra Del Duca e Amato
Salerno

Psi: volano stracci tra Del Duca e Amato

  • Marzo 27, 2026
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Psi: volano stracci tra Del Duca e Amato

«Terra Socialista? Eccoli, i socialisti della falce e martello. Non è una lettura della città: è un tour nostalgico, un biglietto di sola andata per il secolo scorso. Noi un’altra storia, avanti». I socialisti salernitani, finalmente, rompono il silenzio e replicano all’ormai ex compagno Rino Avella, che ha costituito un’associazione politica, Terra Socialista, scesa in campo a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. A puntare il dito contro il non più compagno il segretario provinciale Silvano Del Duca che, fino ad ora (anche in occasione della campagna referendaria) ha scelto la via del silenzio. Da tempo emergeva il malcontento di Avella e, proprio attraverso queste colonne, erano circolate le prime indiscrezioni sull’addio al partito che, dai vertici provinciali e nazionali, non sono mai state colte. Avella infatti ha anche partecipato ad alcune riunioni del campo largo, prima che si spaccasse ufficialmente, per poi formalizzare la volontà di sostenere Lanocita con il M5S, SI e altri partiti. Tranchant la risposta di uno dei fondatori di Terra Socialista, il giornalista Massimiliano Amato, condirettore di Critica Sociale, la rivista teorica del socialismo italiano fondata da Anna Kuliscioff e Filippo Turati: «La falce e martello, un tour nostalgico… Ma di che stiamo parlando? Ma chi parla? Il segretario provinciale del Psi? E chi hanno fatto segretario provinciale del Psi, uno che ignora la storia di quel partito e parla per frasi fatte? Stiamo a posto… Nel simbolo di Terra Socialista la falce e martello non c’è, ma se ci fosse sarebbe perfettamente normale: il signore in questione, il cui nome – mi scusi – non mi dice assolutamente niente, probabilmente non sa che falce e martello sono i simboli del lavoro e il Psi è stato il partito del lavoro. Se adesso non lo è più, smetta anche di chiamarsi così. Falce e martello sono stati il simbolo di Filippo Turati, Giacomo Matteotti, Sandro Pertini, Pietro Nenni, Lelio Basso, Riccardo Lombardi. Anzi, scusi se approfitto, ma attraverso di lei gli do una notizia: è stato il simbolo anche di Bettino Craxi, pensi un po’…». er.no

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