Morra (Anci): Aree interne le priorità

di Erika Noschese

Si è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, l’Assemblea regionale di Anci Campania, momento centrale di confronto tra amministratori locali e istituzioni del territorio. Al termine dei lavori, l’Assemblea ha eletto per acclamazione Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, alla Presidenza di Anci Campania, a conferma della fiducia e della condivisione unanime del percorso avviato. Morra ha indicato Carmine Agostinelli, Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, e Mario Aiello, Sindaco di Vico Equense, vice presidenti. Ai lavori, coordinati dal segretario generale Nello D’Auria, ha partecipato Gaetano Manfredi Presidente Nazionale Anci Campania. «Sono onorato dell’elezione alla Presidenza di Anci Campania e consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta», ha detto nel suo intervento, il Presidente Morra. «In questa fase, avere alla guida nazionale Gaetano Manfredi rappresenta un valore aggiunto importante: autorevolezza istituzionale, capacità di dialogo tra i livelli di governo e una visione moderna dell’Anci sono elementi che rafforzano anche la Campania, garantendo maggiore rappresentanza e attenzione concreta ai territori. Negli ultimi mesi Anci Campania ha seguito – ha spiegato – una linea chiara: difendere i Comuni e costruire politiche più eque. Penso alla battaglia per il riconoscimento reale delle aree interne, che richiedono criteri più giusti, ma anche all’impegno sullo sviluppo territoriale, sul turismo e sulla sostenibilità dei servizi locali, a partire dall’ambiente. Ora si apre una nuova stagione: più collaborazione tra Comuni, un rapporto più forte con la Regione e con il Governo, e una rete istituzionale capace di incidere davvero sulle scelte strategiche». Grande attenzione, come ha evidenziato il presidente Morra, sarà dedicata alle aree interne, con l’obiettivo di garantire servizi, qualità della vita e opportunità per i giovani, contrastando lo spopolamento e costruendo uno sviluppo equilibrato, in connessione con i grandi centri urbani. Nel corso dell’Assemblea è intervenuto anche il Presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi, che ha rivolto un messaggio di auguri al neo Presidente. «Auguri a Francesco Morra – ha dichiarato –. Francesco ha svolto il ruolo con grande equilibrio e capacità di ascolto. Ci tenevo a un’elezione unitaria e sono felice che così sia avvenuto». Manfredi ha poi sottolineato il lavoro già avviato sul piano istituzionale: «Francesco ha già avviato un’intensa attività di collaborazione con il Governo e con la Regione, con il Presidente Fico e con diversi assessori. È un percorso che va rafforzato, perché il ruolo dei sindaci deve essere centrale nelle politiche pubbliche. È indispensabile coinvolgerli quando si progettano interventi, si definiscono bandi e si disegna il futuro dei territori».

Nel suo intervento, il Presidente ANCI ha affrontato anche i principali temi nazionali, a partire dalla questione delle risorse e dei trasferimenti agli enti locali, fino al tema della sicurezza. «I sindaci – ha concluso – non sono prefetti e non devono svolgere le attività delle forze di polizia. Tuttavia, devono poter svolgere un ruolo di attenzione e presidio sui territori. Per questo è necessario rafforzare la polizia municipale, mettendola nelle condizioni di operare con strumenti e risorse adeguate, a supporto delle attività di sicurezza».

Presidente Morra, una giornata importante per l’ANCI Campania con la sua riconferma…

«È una giornata importante e sento forte la responsabilità di questo incarico. Ringrazio tutti i sindaci e gli amministratori per la fiducia. Questa assemblea è un momento vero di confronto, che dimostra come, pur nelle differenze, ci sia la volontà comune di lavorare insieme per rafforzare il ruolo dei Comuni».

Quali gli obiettivi che intende portare avanti?

«L’obiettivo principale è aprire una nuova stagione di collaborazione tra i Comuni, superando ogni isolamento. Vogliamo continuare a rafforzare il rapporto con la Regione Campania e con il Governo, per rendere i Comuni protagonisti delle scelte strategiche. In questo percorso, la guida nazionale di Gaetano Manfredi rappresenta un valore aggiunto importante per autorevolezza e capacità di dialogo».

In una fase così delicata, quale il supporto che Anci può fornire ai comuni?

«Anci deve essere al fianco dei Comuni con una linea chiara: difenderli e costruire politiche più eque. Lo stiamo facendo sul riconoscimento delle aree interne, sullo sviluppo territoriale, sulla sostenibilità dei servizi e sulla giustizia fiscale. Ma soprattutto costruendo una rete tra istituzioni, perché solo facendo sistema i Comuni possono affrontare le difficoltà e cogliere le opportunità».

L’Anci oggi è accanto ai comuni che da sempre lottano contro lo spopolamento…

«Assolutamente sì. Le aree interne sono una priorità. Serve un cambio di approccio: non politiche “contro”, ma “per” uno sviluppo equilibrato. Dobbiamo garantire servizi, qualità della vita e opportunità per i giovani, creando un collegamento forte tra aree interne e grandi città, per uno sviluppo integrato che contrasti davvero lo spopolamento. Dobbiamo coinvolgere i privati».

Fonderie Pisano, arriva la chiusura definitiva. Una vittoria anche per il suo territorio…

«Come Sindaco del Comune di Pellezzano, esprimo soddisfazione per la decisione assunta dalla Regione Campania. Il nostro Comune è stato da sempre in prima linea su questa vicenda, attraverso un impegno costante condiviso con il comitato, le associazioni del territorio e tutte le istituzioni coinvolte, per difendere il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente salubre. Allo stesso tempo, è doveroso mantenere alta l’attenzione sulle ricadute occupazionali di questo provvedimento. La tutela della salute deve procedere insieme alla salvaguardia dei posti di lavoro, attivando percorsi concreti che garantiscano un futuro ai lavoratori. Continueremo a fare la nostra parte, collaborando con tutti i livelli istituzionali per costruire soluzioni equilibrate e sostenibili, capaci di coniugare ambiente, salute e sviluppo».

Lei si è sempre battuto in prima persona per la tutela della salute pubblica…

«Sì, la tutela della salute è una priorità. E lo è per tutti i sindaci, che ogni giorno sono il primo presidio istituzionale sui territori. Difendere il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano significa assumersi una responsabilità concreta, che riguarda la qualità della vita delle comunità. Allo stesso tempo, credo sia fondamentale mantenere sempre un equilibrio, tenendo insieme la tutela della salute, la salvaguardia dell’ambiente e anche le esigenze occupazionali, lavorando con le istituzioni per soluzioni sostenibili e durature».

Le reazioni. «Auguri di buon lavoro e congratulazioni a Francesco Morra, eletto Presidente di Anci Campania per acclamazione al termine dell’assemblea regionale che si è tenuta a Napoli. Da parte della Regione garantiremo la massima collaborazione istituzionale per sostenere i comuni e i territori, da quelli costieri alle aree interne, nel dare le risposte ai cittadini e agire nel comune interesse pubblico». A dirlo il presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico. «Esprimo soddisfazione per il nuovo corso dell’Anci in regione Campania. Auguro buon lavoro al Presidente Morra e al Vice Vicario Carmine Agostinelli espressione di Fratelli d’Italia. Sono certo che anche in regione Campania l’Anci possa tornare ad essere l’associazione dei Sindaci in discontinuità con quanto avvenuto con la vergognosa gestione Marino quando era stata tramutata in un comitato elettorale di parte. Ora al centro i problemi degli Amministratori di prossimità prima interfaccia dei Cittadini. Le Istituzioni sono di tutti», ha dichiarato l Senatore, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. Anche gruppo di maggioranza di Pellezzano “Impegno Civico” esprime le sue sincere congratulazioni al Sindaco Francesco Morra.