Prysmian, Piero De Luca: “Bene passaggio azienda a gruppo Foresti

Ottime notizie per la vicenda Fos Prysmian di Battipaglia. Nelle scorse ore, è stato siglato un accordo estremamente importante per il passaggio dell’azienda al Gruppo Foresti.

Si prevede un piano serio e solido di rilancio e riqualificazione di un sito industriale fondamentale per Battipaglia e l’intero territorio. Si rivolge massima attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei 281 dipendenti, con procedure di tutela attivate sia dalla Prysmian che dal Gruppo Foresti. Monitoriamo in queste ore la definizione di tutti i contenuti approvati anche al tavolo di crisi ministeriale.

E continuiamo a seguire con scrupolo nei prossimi mesi lo sviluppo di un progetto che può davvero dare ossigeno e assicurare un futuro di serenità a tutti i lavoratori coinvolti nella nostra comunità”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca.