Provincia, si vota il 10 gennaio

Dovrebbero tenersi il prossimo 10 gennaio le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. La scadenza del mandato degli attuali consiglieri era prevista per dicembre ma, a causa delle elezioni regionali, si era inizialmente ipotizzato uno slittamento. La data individuata in un primo momento era la prima settimana di marzo; tuttavia, nelle ultime ore si è deciso di accelerare l’iter, riportando sindaci e amministratori alle urne già il prossimo 10 dicembre. Nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato il decreto, a firma del presidente Vincenzo Napoli, che ufficializzerà la nuova data. Per i partiti, dunque, partirà una breve ma intensa campagna elettorale, finalizzata a confermare i consiglieri uscenti o a favorire nuovi ingressi. Intanto, sabato alle ore 10.30, in modalità telematica, si terrà la direzione provinciale del Partito Democratico, convocata per analizzare il risultato elettorale e procedere alla nomina dei componenti della Commissione Provinciale per il Congresso, ai sensi dell’art. 2, comma III, del Regolamento per l’elezione del Segretario/a e dell’Assemblea Regionale (e del Segretario/a e delle Assemblee Provinciali) del PD. Le candidature alla carica di Segretario/a provinciale, insieme alle relative linee politico-programmatiche, devono essere depositate entro le ore 12.00 del 30 novembre 2025 presso la Commissione provinciale per il Congresso, anche se è già prevedibile un rinvio dei termini. Anche le riunioni di circolo per la presentazione e la votazione delle linee politico-programmatiche dei candidati alla segreteria provinciale, programmate tra il 4 e il 7 dicembre 2025, dovrebbero essere oggetto di un rinvio. Dunque, la nomina del successore di Enzo Luciano dovrà attendere ancora un po’. Al momento, in campo per l’ambito posto restano Giovanni Coscia, a capo dell’ente d’Ambito, e Marco Mazzeo, vice segretario regionale dei Giovani Democratici, pronto ad un ruolo così importante come la guida del Pd provinciale di Salerno.