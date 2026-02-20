Provincia di Salerno: il presidente Guzzo assegna le deleghe

Con il decreto n. 14 del 20 febbraio 2026, il Presidente facente funzione della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha ufficializzato l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti nella recente tornata elettorale, definendo così le responsabilità operative per l’anno in corso.

Tra le principali nomine, Giovanni Guzzo, oltre a ricoprire la carica di Vice Presidente, sarà responsabile di Edilizia Scolastica e del Piano di Dimensionamento Scolastico. Francesco Morra seguirà le attività legate alla Cultura e alla Valorizzazione dei Beni Museali, mentre Annarita Ferrara avrà competenza sul Governo del Territorio, le Politiche Sociali e Sanitarie e le Pari Opportunità.

La gestione della Mobilità e del Masterplan Litorale Salerno Sud è stata affidata a Giuseppe Lanzara, mentre Giuseppe Arena curerà la Viabilità Provinciale e le Politiche Giovanili. Michele Ciliberti seguirà i temi legati a Fondi Europei, PNRR e Affari Legali, e Giorgio Marchese si occuperà di Agricoltura e Foreste.

Altre deleghe chiave riguardano Rosario Carione per il Personale e le Società Partecipate, Davide Zecca per Turismo e Sport, Elio Guadagno per la Transizione Digitale e la Promozione delle Aree Interne e del Territorio, Massimo Loviso per le Finanze e Roberto Antonio Mutalipassi per Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

Il Presidente Guzzo ha augurato buon lavoro ai Consiglieri Provinciali, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative sul territorio della Provincia di Salerno. Questa nuova organizzazione punta a garantire efficienza amministrativa, valorizzazione delle risorse locali e una gestione mirata delle politiche pubbliche nei diversi settori di competenza.