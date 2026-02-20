Provincia di Salerno: il presidente Guzzo assegna le deleghe - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

De Luca, alla Regione non è arrivato il Messia
Provincia di Salerno: il presidente Guzzo assegna le deleghe
Si è spenta la Luce di Napoli
De Luca attacca: “Campo largo? Non bestemmiate”
Salerno

Provincia di Salerno: il presidente Guzzo assegna le deleghe

  • Febbraio 20, 2026
  • 0
  • 308
  • 2 Min Read
Provincia di Salerno: il presidente Guzzo assegna le deleghe

Con il decreto n. 14 del 20 febbraio 2026, il Presidente facente funzione della Provincia di SalernoGiovanni Guzzo, ha ufficializzato l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti nella recente tornata elettorale, definendo così le responsabilità operative per l’anno in corso.

Tra le principali nomine, Giovanni Guzzo, oltre a ricoprire la carica di Vice Presidente, sarà responsabile di Edilizia Scolastica e del Piano di Dimensionamento ScolasticoFrancesco Morra seguirà le attività legate alla Cultura e alla Valorizzazione dei Beni Museali, mentre Annarita Ferrara avrà competenza sul Governo del Territorio, le Politiche Sociali e Sanitarie e le Pari Opportunità.

La gestione della Mobilità e del Masterplan Litorale Salerno Sud è stata affidata a Giuseppe Lanzara, mentre Giuseppe Arena curerà la Viabilità Provinciale e le Politiche GiovaniliMichele Ciliberti seguirà i temi legati a Fondi EuropeiPNRR e Affari Legali, e Giorgio Marchese si occuperà di Agricoltura e Foreste.

Altre deleghe chiave riguardano Rosario Carione per il Personale e le Società PartecipateDavide Zecca per Turismo e SportElio Guadagno per la Transizione Digitale e la Promozione delle Aree Interne e del TerritorioMassimo Loviso per le Finanze e Roberto Antonio Mutalipassi per Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

Il Presidente Guzzo ha augurato buon lavoro ai Consiglieri Provinciali, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative sul territorio della Provincia di Salerno. Questa nuova organizzazione punta a garantire efficienza amministrativavalorizzazione delle risorse locali e una gestione mirata delle politiche pubbliche nei diversi settori di competenza.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017