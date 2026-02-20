De Luca, alla Regione non è arrivato il Messia - Le Cronache Attualità
De Luca, alla Regione non è arrivato il Messia
Provincia di Salerno: il presidente Guzzo assegna le deleghe
Si è spenta la Luce di Napoli
De Luca attacca: “Campo largo? Non bestemmiate”
  • Febbraio 20, 2026
“Mi è stata segnalata una delibera che riguarda le società partecipate. Abbiamo assistito un a truffa comunicativa. Ci hanno detto che è arrivato il Messia ma non è cambiato nulla”. Lo ha detto l’ex presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della decisione della giunta Fico sulle ‘partecipate’. Per De Luca, che ha lamentato il fatto che la decisione sia stata anticipata da alcuni giornali, rispetto al passato “non è cambiato nulla”. “Demagogia pura”, ha proseguito De Luca parlando della decisione assunta sulla governance delle stesse Partecipate definendo “peggiorative” alcune scelte fatte. “Al momento vedo solo propaganda ma mai una cosa concreta”, ha rilanciato dicendosi pronto a fare “un confronto pubblico visto che noi abbiamo buttato il sangue per risanare queste società

