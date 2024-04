Primavera in Maschera, Eboli ci sarà

Anche la città di Eboli parteciperà quest’anno alla seconda edizione “Primavera in Maschera” che si svolgerà a Catanzaro il 27 e 28 Aprile. La città per la prima volta sarà ospite con il Don Annibale e i suoi personaggi, al raduno delle Maschere Italiane. All’evento l’Associazione “Don Annibale-Farsa Carnevalesca”, porterà il tradizionale costume della città ebolitana in un contesto di ampio respiro e di forte caratura nazionale. Cosimo Parsisi, Eugenio Verdini, Cosimo Rinaldi, Cosimo Aliberti, Gaetano Di Lorenzo, Rocco Aliberti, impersoneranno i costumi tradizionali e storici della tradizione carnevalesca ebolitana. L’evento “Primavera in Maschera”, organizzato da Enzo Colacino (Giangurgolo) in collaborazione col centro coordinamento Nazionale Maschere italiane, di cui il Don Annibale fa parte, affronterà una due giorni di sfilate, danze e interessanti scambi culturali in compagnia con le tradizionali Maschere italiane. «L’emozione di prendere parte ad un evento così importante è davvero tanta – spiegano i componenti dell’associazione Don Annibale – Siamo certi di far ritorno ad Eboli con un bagaglio culturale più ampio, pieno di una nuova raccolta di conoscenze e di nuovi saperi. Oltre al nostro importante impegno, è doveroso ringraziare il Sindaco Mario Conte e l’ass.re alla Cultura Lucilla Polito per aver patrocinato la nostra presenza a questa bellissima manifestazione. Un grazie particolare, poi, al funzionario del settore cultura Carmine Caprarella che ci ha supportato instancabilmente nelle scorse settimane. Siamo fieri di rappresentare la nostra città attraverso la sua storia. Un’occasione importante che ci consentirà di interfacciarci con realtà più grandi e conosciute a livello nazionale, con l’obbiettivo di contribuire, ad ampliare e preservare l’offerta culturale che appartiene alla tradizione della nostra città, incrementando la crescita sociale ed economica della comunità. La Farsa del Don Annibale è un patrimonio culturale immateriale che Eboli non deve perdere – conclude Cosimo Parisi e all’unisono i componenti del gruppo”. Quindi l’appuntamento è per il 27 e 28 Aprile quando le maschere più rappresentative delle regioni, delle città e dei borghi della nostra penisola, alla presenza di sbandieratori e gruppi folk, sfileranno nel centro della città e sulle strade di Catanzaro Lido, con eventi poi che, alla presenza di autorità e cittadini, spazieranno nei luoghi più rinomati e importanti della città calabrese. Una manifestazione all’insegna della cultura e delle tradizioni, che, attraverso degni rappresentanti, offrirà l’autorevole compito di propagandare e valorizzare la storia e l’offerta culturale ebolitana.

Giuseppe Sanfilippo